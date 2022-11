Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221106 - 1274 Frankfurt-Fechenheim: Totalschaden nach Unfallfucht - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Fachfeldstraße im Stadtteil Fechenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der drei Fahrzeuge komplett demoliert wurden. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand war gegen 02:00 Uhr ein VW Golf auf der Fachfeldstraße in Richtung Bregenzer Straße unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 33 die Kontrolle. Der Golf prallte gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, einen VW Up und einen VW Passat, sowie gegen eine dortige Hauswand. Schließlich kam der VW Golf zum Stehen. Aus dem verunfallten Pkw sollen dann ein Mann und eine Frau ausgestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis.

Der bei dem Unfall verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den geflüchteten Fahrzeuginsassen bzw. dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11800 zu melden.

