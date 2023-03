Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unwetter führt zu Straßensperrungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sowohl in Wolfersdorf als auch auf der Straße zwischen Freienorla und Hummelhain hat der Sturm am Dienstag Bäume entwurzelt. Diese fielen auf die Straße und blockierten diese. Jeweils wurde die zuständige Feuerwehr informiert, welche die umgestürzten Bäume von der Straße räumte. Zu Unfällen kam es nicht. Aufgrund der aktuellen Wetterlage, dem aufgelockerter Boden in Folge der Regenfälle in Verbindung mit den Sturmböen, ist gerade in Waldgebieten und Alleen erhöhte Vorsicht für Verkehrsteilnehmer geboten.

