Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alte Masche, neuer Messenger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 22-Jähriger aus Kahla erhielt am Dienstagnachmittag jeweils über Snapchat und Instagram Nachrichten eines Unbekannten. Hierbei gab dieser an seine Accounts gehackt zu haben und nunmehr mehrere Bilder im Internet zu publizieren. Gegen eine Zahlung einer mittleren, dreistelligen Geldsumme via Paypal könne der junge Mann dies verhindern. Eine Zahlung leistete er jedoch nicht, dafür erstatte der Mann Anzeige. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

