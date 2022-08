Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fünf Anrufe einer falschen Ärztin

Zweibrücken und Biedershausen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 29.08.2022, 11:35 Uhr - 16:20 Uhr

Ort: Zweibrücken (Stadtgebiet/4 Fälle), Biedershausen (1 Fall) SV: Fünf Personen (4 x weiblich / 1 x männlich) im Alter zwischen 71 und 95 Jahren erhielten jeweils Anrufe einer unbekannten, der Stimme nach zu urteilenden jüngeren Frau, die akzent- und dialektfrei deutsch sprach und den Angerufenen weismachen wollte, dass sie Ärztin im Krankenhaus Pirmasens sei und der Sohn bzw. die Tochter der Angerufenen aufgrund eines Unfalls, einer Corona-Infektion oder eines Herzinfarkts behandelt werden müssten. Ein dazu notwendiges Medikament, das aus der Schweiz besorgt werden müsste, koste 5.000 Euro. Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch spätestens jetzt, manche bereits früher, bevor es überhaupt zu einer Geldforderung gekommen war. Ein Schaden entstand in keinem einzigen Fall.

Das gilt auch für zwei weitere betrügerische Kontaktversuche (jeweils ein Fall am 28.08. und 29.08.), die sich per WhatsApp-Nachricht bei einem 56-jährigen Mann und einer 59-jährigen Frau ereigneten. Eine unbekannte Person gab sich per Whats-App-Nachricht jeweils als Sohn der Angeschriebenen aus. Auch in diesen Fällen reagierten die als Opfer ausgesuchten Personen hervorragend (eigenständige Kontaktaufnahme mit dem "echten" Sohn durch Ehepartner/in) und gingen nicht auf die Kontaktversuche ein, so dass auch bei diesen Delikten kein Schaden entstanden ist. Die Betrüger kamen noch nicht einmal dazu, um die Übersendung von Geld oder Banktransferdaten zu bitten. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell