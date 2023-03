LPI-J: Falschfahrer auf der Stadtrodaer Straße

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Dienstagmittag feststellte, eigneten sich Unbekannte mehrere technische Geräte aus einem Hörsaal der Universität am Fürstengraben. Der oder die Täter begaben sich augenscheinlich in den technikraum und nahmen aus diesem ihre Beute, in Höhe von gut 2.500,- Euro, an sich. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr