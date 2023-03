Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wechselrichter von Baustellte entwendet

Jena (ots)

Unbekannte entwendeten von einer Baustelle in der Carl-Zeiss-Promenade einen Wechselrichter. Das aktuell im Rohbau befindliche Gebäude ist grundsätzlich gegen unbefugtes Betreten gesichert. Wie der oder die Täter in den Rohbau kamen ist derzeit noch unbekannt. Aus diesem wurde in der weiteren ein Wechselrichter entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro.

