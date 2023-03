Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet dreifachgesuchten 34 - Jährigen mit gefälschten Dokumenten in einem international verkehrenden Reisebus in Nettetal

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Freitagnachmittag, den 17. März 2023 um 17:20 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen Ukrainer als Fahrgast in einem Reisebus auf der Bundesautobahn A 61 in Nettetal. Der Mann wies sich mit einer litauischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des Dokumentes wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt. Während der anschließenden Durchsuchung wurde zudem ein litauischer Führerschein aufgefunden. Hierbei handelte es sich ebenfalls um eine Totalfälschung. Zudem führte er eine Kreditkarte sowie eine Krankenversichertenkarte, ausgestellt auf die litauischen falschen Personalien, mit. Der Reisende gab an, ukrainischer Staatsangehöriger zu sein und die Dokumente aufgrund bestehender Haftbefehle gegen ihn erworben zu haben. Ein Abgleich seiner ukrainischen Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den 34 - Jährigen drei Haftbefehle bestehen. Demnach wurde er im Jahr 2016 durch das Amtsgericht Herne wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt. Hiervon hat er noch eine Restgesamtfreiheitsstrafe von 260 Tagen zu verbüßen. Zudem besteht ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund aufgrund eines Urteils des Amtsgerichts Dortmund aus dem Jahr 2018 wegen Raub, Körperverletzung, Diebstahl in sechs Fällen, Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung in Tateinheit mit versuchter Nötigung. Hier wurde er zu einer Freiheitstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt, wovon er noch eine Restfreiheitsstrafe von 294 Tagen zu verbüßen hatte. Im September 2019 verurteilte ihn das Amtsgericht Dortmund zu einer viermonatigen Haftstrafe aufgrund einer vorsätzlichen Körperverletzung. Davon hat er noch eine Restfreiheitsstrafe von 41 Tagen zu verbüßen. Der Ukrainer wurde vor Ort durch die eingesetzte Streife verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle nach Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den Gesuchten zur Verbüßung seiner Haftstrafen der Justizvollzugsanstalt Willich. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, mittelbarer Falschbeurkundung, Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen, unerlaubter Einreise sowie unerlaubten Aufenthalts.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell