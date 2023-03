Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl in der Regionalbahn RE 13

Kleve - Kempen - Boisheim (ots)

Am Sonntagmorgen, 19. März 2023 um 10:40 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen Reisenden in der Regionalbahn RE 13 auf Höhe des Bahnhofs Boisheim. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl des Landes Polen zum Zwecke der Auslieferung wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorlag. Der 33 - Jährige wurde vor Ort festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle nach Kempen gebracht. Nach der Einholung einer vorläufigen Festhalteanordnung bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wird der Gesuchte am Morgen des 20. März 2023 dem Haftrichter am Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt.

