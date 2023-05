Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ermittlungen nach Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses dauern weiter an

Ludwigslust (ots)

Nach dem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Ludwigslust dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache weiterhin an. Bei dem Feuer, das ersten Schätzungen zufolge einen Sachschaden von ca. 500.000 Euro anrichtete, wurde niemand verletzt. Allerdings konnten die Bewohner des Hauses anschließend nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren und mussten anderweitig untergebracht werden. Laut einem Brandgutachter, der am Dienstagvormittag den Brandort untersuchte, ist das Feuer auf Brandstiftung zurückzuführen. Eine technische Ursache scheidet demnach aus. Die Kriminalpolizei führt daher ihre Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung fort. Weitere Ermittlungsergebnisse liegen derzeit noch nicht vor.

