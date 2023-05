Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zigarettenautomat in Mestlin aufgebrochen - Tatverdächtige flüchten mit Autos

Mestlin (ots)

Am frühen Montagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomat in Mestlin aufgebrochen. Daraus entwendeten die Diebe die Geldkassette und sämtliche Zigarettenschachteln. Die genaue Menge ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei kam daraufhin zum Einsatz und sicherte Spuren am Automaten in der Fritz-Reuter-Straße. Nach Angaben eines Zeugens sollen drei männliche Personen gegen 2 Uhr den Zigarettenautomaten mit mechanischer Gewalt aufgebrochen und anschließend mit zwei Autos geflüchtet sein. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern führten jedoch nicht zum Auffinden der Autos, an denen polnische Kennzeichen angebracht gewesen sein sollen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen schweren Bandendiebstahls. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Plau am See (038735/8370) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell