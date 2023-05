Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Groß Laasch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall bei Groß Laasch ist am Sonntagnachmittag ein Kradfahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 34-jährige Kradfahrer an einer Einmündung beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersehen haben. Der 34-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht am Knie. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

