Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Psychisch auffälliger Mann greift PKW-Fahrer an - Fahrer und ein Polizeibeamter leicht verletzt

Parchim (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in Parchim einen Autofahrer angegriffen und diesen leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei wehrte sich der psychisch auffällige Tatverdächtige zudem gegen die polizeilichen Maßnahmen, wodurch ein Beamter leichte Verletzungen am rechten Arm erlitt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 34-Jährige in der Geschwister-Scholl-Straße plötzlich in ein verkehrsbedingt haltenden PKW auf den Beifahrersitz eingestiegen sein und zunächst gegen die Frontscheibe und das Armaturenbrett geschlagen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige mehrmals auf den 54-jährigen Fahrer eingeschlagen haben, welcher daraufhin aus seinem Fahrzeug flüchtete. Passanten, die den Vorfall bemerkten und dem Fahrer zu Hilfe kamen, wurden daraufhin ebenfalls vom Tatverdächtigen angegriffen und ins Gesicht geschlagen, als diese unter anderem versuchten den Fahrzeugschlüssel vom Zündschloss abzuziehen. Die 18-jährige Frau und der 49-jährige Mann wurden augenscheinlich nicht verletzt. Die Beamten, die zunächst auf dem Weg zur Grundschule waren, da dort Kinder von einem Mann angesprochen und verfolgt worden sein sollen, konnten den Tatverdächtigen, der sich zwischenzeitlich wieder in das Auto gesetzt hatte, überwältigen und ihm Handfesseln anlegen. Hierbei schlug er um sich und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, sodass dem in Russland geborenen Mann Handfesseln angelegt worden sind. Es stellte sich heraus, dass der augenscheinlich unter Drogen stehende Mann auch für den Vorfall an der Grundschule verantwortlich gewesen sein soll. Der Mann, der bereits am Montag zwei Polizisten bei Widerstandshandlungen leicht verletzt hatte (wir informierten), wurde anschließend in eine Klinik nach Schwerin gebracht. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen Körperverletzung, versuchten Raubes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

