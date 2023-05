POL-LWL: B 191 in Eldena wegen Festumzug am Samstag zeitweilig voll gesperrt

Sukow (ots) - Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 109 bei Sukow ist am Dienstagabend eine Autorfahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte das Auto der 18-jährigen Fahrerin mit einem Reh zusammen, das plötzlich über die Straße lief. Die 18-Jährige erlitt daraufhin einen Schock und zog sich leichte Verletzungen am Handgelenk zu. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das ...

