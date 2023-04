Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am 04.04.2023, gegen 16:30 Uhr, ein 29-jähriger Fahrradfahrer in der Schlesier Straße auf die Gegenfahrbahn. Die ihm entgegenkommende 26-jährige Autofahrerin bremste stark, zum Zusammenstoß kam es dennoch. Hierdurch stürzte der 29-Jährige und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Rad sowie dem Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell