POL-S: Mann ausgeraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann ist am frühen Samstagmorgen (11.03.2023) von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Der 21-Jährige wurde gegen 00.30 Uhr von den beiden auf dem Nachhauseweg am Schlossplatz angesprochen und ging mit ihnen in Richtung Obere Schlossgartenanlagen. Dort wurde er von einem der Räuber von hinten umklammert, während der andere ihn nach Wertgegenständen durchsuchte. Hierbei wurden ihm zwei Smartphones aus der Jacke entwendet und die beiden Täter flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Die Anzeigeerstattung erfolgte erst zwölf Stunden nach der Tat. Die beiden unbekannten Männer sollen aus dem Irak stammen, 20-23 Jahre alt gewesen sein, hatten schwarze Haare und einen Bart. Einer der beiden trug zudem eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und ein helles Basecap. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

