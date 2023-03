Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Abbiegen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine schwerverletzte Motorradfahrerin und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (11.03.2023) in Feuerbach ereignet hat. Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lenker eines Mitusubishi die Feuerbacher-Tal-Straße aus Richtung Botnang kommend. Eine 24-jährige Motorradfahrerin, die in der selben Richtung unterwegs war, setzte zum ordnungsgemäßen Überholen des Mitsubishi an. Als der PKW-Lenker kurz darauf nach links in einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah er mutmaßlich die überholende Motorradfahrerin und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall wurde die 24-Jährige schwer verletzt, sie musste zur Versorgung ihrer Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge, an denen Totalschaden entstand, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

