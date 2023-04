Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gasflaschen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 03.04.2023, 17:30 Uhr, und dem 04.04.2023, 6 Uhr, gelang es Unbekannten von dem Gelände einer LKW-Werkstatt in der Saarlauterer Straße mehrere Gasflaschen zu stehlen. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell