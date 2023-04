POL-PPRP: Auto zerkratzt

Ludwigshafen (ots) - In der Westendstraße wurde in zwei benachbarten Mehrparteienhäusern in zwei Kellerabteile eingebrochen. Aus dem Keller eines 40-Jährigen wurden ein Werkzeugkoffer sowie Spielzeug gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Den Einbruch bemerkte der 40-Jährige am 03.04.2023, gegen 7 Uhr. Zuletzt war er davor am 31.03.2023, 10 Uhr im Keller. Ein E-Bike sowie Reisekoffer wurden ...

