POL-PPRP: Mit Traktoranhänger kollidiert

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (02.04.2023, 18 Uhr bis 03.04.2023, 5:20 Uhr) brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Schillerstaße ein. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse wurde nichts entwendet. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah ...

