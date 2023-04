POL-PPRP: Einbruch in Bäckerei

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten zwischen dem 01.04.2023, 21 Uhr, und dem 03.04.2023, 06:50 Uhr, in einen Kiosk in der Kanalstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die genaue Schadenshöhe durch Hebelspuren wird aktuell ermittelt. Auch in ein Nagelstudio in der Kaiser-Wilhelm-Straße versuchten Unbekannte zwischen dem 01.04.2023 und dem 03.04.2023, einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude zu kommen. Die Schadenshöhe durch den ...

