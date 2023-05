Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Wildunfall leicht verletzt

Sukow (ots)

Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 109 bei Sukow ist am Dienstagabend eine Autorfahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte das Auto der 18-jährigen Fahrerin mit einem Reh zusammen, das plötzlich über die Straße lief. Die 18-Jährige erlitt daraufhin einen Schock und zog sich leichte Verletzungen am Handgelenk zu. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete am Unfallort. Der entstandene Sachschaden am PKW, welcher nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell