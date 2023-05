Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tatverdächtiger nach räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen

Parchim (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Parchimer Supermarkt hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 29-Jährige soll zunächst eine Flasche Whisky aus dem Regal genommen, die Diebstahlssicherung entfernt und in die Flasche dann die Tasche gesteckt haben. Ein Mitarbeiter des Geschäfts bemerkte den Vorfall und sprach den Verdächtigen hinter dem Kassenbereich an. Der Tatverdächtige soll dann versucht haben, zu flüchten. Als der Ladendetektiv ihn daran hindern wollte, soll der 29-Jährige mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Gemeinsam mit einem Passanten gelang es dem Ladendetektiv, den Verdächtigen zu überwältigen und ihn festzuhalten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der aus Russland stammende Tatverdächtige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte bekannt ist. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den Beschuldigten ist Anzeige wegen Diebstahls erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell