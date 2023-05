Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 14-Jährige von Auto erfasst

Dömitz (ots)

Auf der B 195 in Dömitz ist am späten Dienstagvormittag ein 14-jähriges Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Jugendliche an einem Fußgängerüberweg von einem herannahenden Auto erfasst worden sein. Die 14-jährige Schülerin stürzte darauf und erlitt leichte Abschürfungen am rechten Ellenbogen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort konnte das Mädchen an ihre Mutter übergeben werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

