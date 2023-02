Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Geldstrafen von mehr als 5000 Euro vollstreckt

Konstanz (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz zwei gesuchte Männer festgenommen. Beide Personen konnten die jeweiligen Geldstrafen zahlen und wendeten die ihnen drohenden Haftstrafen ab.

Im Laufe des Freitags (3. Februar 2023) führte die Ermittlungsarbeit von Zivilfahndern zum Erfolg. Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte seit Ende 2021 nach einem ukrainischen Staatsangehörigen, der durch das Amtsgericht Tiergarten wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. An seinem Wohnsitz in Konstanz konnte der 42-Jährige nicht angetroffen werden, die Bundespolizisten erreichten ihn aber wenig später telefonisch bei der Arbeit. Nach Feierabend kam der Mann schließlich zur Dienststelle, wo ihm der offene Haftbefehl eröffnet werden konnte. Durch die Zahlung einer vierstelligen Geldstrafe plus Verfahrenskosten wendete er einen ersatzweise drohenden Gefängnisaufenthalt von 110 Tagen ab.

Am Sonntagnachmittag (5. Februar 2023) kam es zu einer weiteren Festnahme in Konstanz. Beamte der Bundeszollverwaltung stellten am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen italienischen Staatsangehörigen bei der Einreise fest und riefen die Bundespolizei hinzu. Gegen den 36-Jährigen lagen gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Konstanz vor. Wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz war der Gesuchte im Februar 2021 durch das Amtsgericht Konstanz zu einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt worden. Hinzu kam ein weiteres Urteil desselben Amtsgerichts wegen Erschleichens von Leistungen aus Sommer 2022 mit einer Geldstrafe von 375 Euro. Der in der Schweiz wohnhafte Mann beglich beide Geldstrafen zzgl. deren Verfahrenskosten und setzte seine Reise schließlich fort.

