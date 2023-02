BPOLI-KN: Bundespolizei stellt Ausweismissbrauch fest

Konstanz (ots) - Nachdem sich ein Bahnreisender am Endhaltepunkt in Konstanz weigerte auszusteigen, bat das Zugpersonal die Bundespolizei um Hilfe. Wenig später kam es zu einem tätlichen Angriff auf die Beamten. Am Dienstagabend (31. Januar 2023) informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Konstanz über eine nicht ansprechbare männliche Person in einem Regionalexpress aus Karlsruhe ...

