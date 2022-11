Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendiebe geschnappt und zahlreiches Diebesgut sichergestellt

Bad Lobenstein (ots)

Am Freitag gegen 16:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über vier rumänische Ladendiebe in einem Supermarkt in der Poststraße in Bad Lobenstein. Da mindestens zwei der Männer bereits in den vergangenen Tagen beim Diebstahl beobachtet wurden, erfolgten weitreichende Ermittlungsmaßnahmen gegen die Tatverdächtigen. Die Beamten fanden zahlreiches Diebesgut in deren Unterkünften, welches aus mehreren Supermärkten, Drogerien, Baumärkten stammte und stellten dieses sicher. Anschließend erfolgte die vorläufige Festnahme der Männer und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

