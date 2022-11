Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug?

Sonneberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und Gorkistraße in Sonneberg, zu einem Verkehrsunfall. Der auf der Vorfahrtsstraße befindliche Ford-Fahrer sei durch einen unbekannten Fahrer "geschnitten" worden und in der Folge gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher sei nach Angaben des Geschädigten weitergefahren. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten oder Hinweise zum unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der PI Sonneberg zu melden.

