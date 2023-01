POL-RE: Castrop-Rauxel: Versuchter Raub auf einen Getränkemarkt

Recklinghausen (ots) - Eine ältere Dame ist am Mittwochnachmittag beinahe Opfer von Betrügern geworden. Gegen 16.30 Uhr hatte es bei der Frau an der Haustür - an der Walterstraße - geklingelt. Der Mann an der Tür gab sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus und gaukelte der Frau vor, er müsse die Wasserleitungen kontrollieren. Außerdem erschien ein zweiter Mann. Der ...

mehr