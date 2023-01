Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Im Harsewinkel, auf dem dortigen Netto-Parkplatz, parkte eine 26-jährige Marlerin ihren schwarzen BMW 112i am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr. Zu dieser Zeit parkte neben ihr ein weißer Transporter. Als die 26-Jährige zehn Minuten später zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie an der Frontstoßstange auf der Fahrerseite im Bereich des Radkastens mehrere Kratzer sowie weißen Lackaufrieb. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und konnte beobachten, wie der weiße Transporter sich vom Unfallort entfernte, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Weitere Hinweise auf den Fahrer oder das Kennzeichen konnte der Zeuge nicht geben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Datteln

Auch in Datteln ereignete sich am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht. Ein 54-Jähriger aus Stuttgart parkte seinen braunen Mazda 2 gegen 11 Uhr auf der Marktstraße. Gegen 12.30 Uhr kehrte er zu seinem Pkw zurück und bemerkte eine erhebliche Delle an der linken Fahrzeugfront. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Castrop-Rauxel

Ein 55-jähriger Castrop-Rauxeler parkte seinen weißen BMW 216d am Montag gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz rechts neben einem Mehrfamilienhaus am Wiedehagen. Am Mittwoch erhielt er von einer Zeugin den Hinweis, dass sein Pkw beschädigt sei. In den frühen Morgenstunden, gegen 4.30 Uhr, konnte die Zeugin beobachten, wie ein weißer Kleinwagen, der neben dem BMW geparkt war, rückwärts ausparken wollte. Der Kleinwagen touchierte dabei mit der rechten Vorderseite das linke Fahrzeugheck des BMW und flüchtete dann vom Unfallort. Es haben sich erste Hinweise auf das Kennzeichen des Kleinwagens ergeben. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro.

Bottrop

Zwischen dem 11.01.2023 und dem 12.01.2023 wurde auf der Neustraße in Bottrop ein weißer Audi A4 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Heute morgen gegen 09:30 Uhr bemerkte der 42-jährige Halter an der hinteren, linken Seite einen frischen Schaden in Form von Kratzern, Lackschäden und einer leichten Eindellung. Verursacherhinweise liegen nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

