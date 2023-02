Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Konstanz (ots)

Nachdem sich ein Bahnreisender am Endhaltepunkt in Konstanz weigerte auszusteigen, bat das Zugpersonal die Bundespolizei um Hilfe. Wenig später kam es zu einem tätlichen Angriff auf die Beamten.

Am Dienstagabend (31. Januar 2023) informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Konstanz über eine nicht ansprechbare männliche Person in einem Regionalexpress aus Karlsruhe mit Endstation in Konstanz. Erst nach mehreren Ansprachen durch die eingesetzten Beamten reagierte der offensichtlich stark alkoholisierte 52-Jährige, verweigerte jedoch Angaben zu seiner Person und den Reiseabsichten. Einer Aufforderung den Zug zu verlassen, folgte er nicht und versuchte stattdessen, sich zur Zugtoilette zu begeben. Als die eingesetzte Streife ihn deshalb festhielt und aus dem Zug begleitete, sperrte sich der kroatische Staatsangehörige und versuchte, sich aus dem Griff zu lösen. Wegen seines anhaltenden Widerstands und der zunehmenden Aggressivität musste er am Bahnsteig zu Boden gebracht und vorübergehend fixiert werden. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Beleidigungen und Bedrohungen sowie zu gezielten Tritten in Richtung der Beamten. Einer der Tritte traf eine Bundespolizistin an der Hüfte. Zu Verletzungen kam es bei dem Vorfall nicht.

Mit Unterstützung einer zweiten Streife wurde der Mann für weitere Maßnahmen zur Dienstelle gebracht. Auch während der Fahrt hielten Trittversuche und Beleidigungen gegenüber der Beamten an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz erfolgte in den Diensträumen der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine ärztliche Blutentnahme.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte der Mann am späten Abend schließlich seine Reise fort. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung sowie der Bedrohung.

