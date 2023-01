BPOLI-KN: Körperverletzung - Bundespolizei sucht Zeugen

Friedrichshafen (ots) - Beamten des Bundespolizeireviers Friedrichshafen ging gestern ein gesuchter Straftäter ins Netz. Seine siebenmonatige Haftstrafe trat der 24-Jährige noch am gleichen Vormittag an. Der junge Mann fiel einer Streife der Bundespolizei gestern Morgen (26. Januar 2023) durch sein Verhalten am Bahnhof in Friedrichshafen auf. Ausweisen konnte er sich ...

