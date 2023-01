Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haft abgewendet - Freundin zahlt offene Geldstrafe

Singen (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben gestern einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Durch Unterstützung seiner Freundin konnte der Gesuchte einen ihm drohenden Gefängnisaufenthalt verhindern.

Der deutsche Staatsangehörige war gestern Mittag (19. Januar 2023) durch zivile Einsatzkräfte in einem Einkaufszentrum in Singen kontrolliert worden. Zum Vorschein kam ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz aus dem vergangenen Oktober. Das Amtsgericht Singen hatte den 41-Jährigen zuvor wegen Erwerbs, Beförderung, Verkehrs o. Umgangs von und mit explosionsgefährlichen Stoffen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Zur Zahlung der offenen Geldstrafe half wenig später die Freundin des in der Schweiz wohnhaften Mannes aus und bewahrte ihn so vor einem Gefängnisaufenthalt.

