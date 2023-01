Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme am Bahnhof Konstanz

Konstanz (ots)

Bei der Kontrolle einer Person haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am vergangenen Wochenende einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Ein 33-jähriger Mann sitzt nunmehr in einer örtlichen Haftanstalt.

Vorgestern Nachmittag (21. Januar 2023) stellten Bundespolizisten einen ungarischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Konstanz fest. Die Personenkontrolle deckte einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I auf. Vorausgegangen war ein Urteil des Amtgerichts München wegen Diebstahls, in dem der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Die noch offene Summe inklusive Verfahrenskosten in einer Gesamthöhe von rund 1400 Euro hatte er bisher nicht bezahlt. Nachdem mehrere Versuche zur Beschaffung der offenen Geldsumme fehlschlugen, trat der 33-Jährige noch am gleichen Abend ersatzweise eine mehrwöchige Gefängnisstrafe an.

