Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Abgleich des Fingerabdrucks deckt offene Haftstrafe auf

Friedrichshafen (ots)

Beamten des Bundespolizeireviers Friedrichshafen ging gestern ein gesuchter Straftäter ins Netz. Seine siebenmonatige Haftstrafe trat der 24-Jährige noch am gleichen Vormittag an.

Der junge Mann fiel einer Streife der Bundespolizei gestern Morgen (26. Januar 2023) durch sein Verhalten am Bahnhof in Friedrichshafen auf. Ausweisen konnte er sich auf Ansprache der Polizisten nicht, weshalb sie ihn zur Feststellung seiner Personalien mit auf die Dienststelle nahmen. Bei einem Abgleich des Fingerabdrucks kam schließlich ein offener Haftbefehl zum Vorschein: Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte den rumänischen Staatsangehörigen seit wenigen Wochen aufgrund eines rechtkräftigen Urteils durch das Amtsgericht Überlingen. Wegen Beleidung war er im vergangenen Sommer zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden. Seine Haftstrafe trat er noch am gleichen Vormittag in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell