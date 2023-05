Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Polizisten bei Widerstandshandlung leicht verletzt

Parchim (ots)

Bei der Klärung eines Sachverhaltes sind am Montagabend in Parchim zwei Polizisten von einem 34-jährigen Mann angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Unter anderem soll der 34-Jährige die Polizisten mit einer Taschenlampe und mit Schlägen attackiert haben, wobei ein 24-jähriger Beamter eine Gesichtsverletzung sowie einen Verstauchung am Finger erlitt. Eine 25-jährige Polizistin klagte nach dem Vorfall über Rückenschmerzen. Vorausgegangen waren mehrere Hinweise, wonach der 34-Jährige laut grölend durch die Parchimer Weststadt zog und dabei auch einen parkenden PKW beschädigt haben soll. Als eintreffende Polizeibeamte den Mann stellten wollten, leistete der Tatverdächtige massive Gegenwehr und versuchte mehrfach zu flüchten. In diesem Zusammenhang setzte die Polizei auch Reizgas gegen den Beschuldigten ein, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Schließlich gelang es den Polizisten, den Verdächtigen zu überwältigen und ihm Handfesseln anzulegen. Er wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den Beschuldigten mit deutscher Staatsbürgerschaft ist Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung erstattet worden. Der bei dem Vorfall verletzte Polizeibeamte ist derzeit nicht dienstfähig. Die verletzte Beamtin begibt sich heute in medizinische Behandlung.

