Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230112-1: Unbekannte schlugen Autoscheiben ein

Bergheim und Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In drei Fällen haben unbekannte Täter am Mittwoch (11. Januar) in Bergheim und in Frechen die Scheiben von Autos eingeschlagen und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen. Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung suchen Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Hinweise richten Zeugen bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an das zuständige Kriminalkommissariat.

In der Zeit von 16.40 Uhr und 17.30 Uhr sollen die Täter in Bergheim auf einem Parkplatz an der Straße 'Am Villerand' die Seitenscheibe eines Fords und die Heckscheibe eines KIAs eingeschlagen haben. In beiden Fällen entwendeten die Unbekannten aus den Kofferräumen eine Tasche, in der sich Wertgegenstände, wie Bargeld, Smartphones und ein Tablet befanden.

In Frechen an der Werner-von-Siemens-Straße schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 19.20 Uhr und 20.20 Uhr die Scheibe der Fahrertür eines geparkten VWs ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter eine Geldbörse mit Bargeld.

Die Polizei rät Wertgegenstände nicht im Fahrzeug zurück zu lassen. Bereits in einem kurzen unbeobachteten Moment sind Diebe in der Lage Ihren Wagen zu öffnen und Bargeld und Wertsachen einzustecken. Auch das verschlossen Handschuhfach ist kein Hindernis. Den Tätern sind Verstecke im Kofferraum oder im Fahrzeuginneren bekannt. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell