Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230111-2: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Erftstadt (ots)

B 265 bei Blessem mehrere Stunden gesperrt

Am frühen Mittwochmorgen (11. Januar) sind zwei Autofahrende (18, 39) in Erftstadt bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und brachten sie in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Bundesstraße (B) 265 im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Arbeiten am Unfallort bis circa 9.30 Uhr.

Laut ersten Erkenntnissen war der 18-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem Polo auf der Frauenthaler Straße in Fahrtrichtung Liblar unterwegs. Zeitgleich fuhr die 39-Jährige auf der entgegenkommenden Fahrbahn in Richtung Blessem. Als der VW-Fahrer nach links auf die B 265 in Richtung Hürth abgebogen sei, kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart der Autofahrerin.

Polizisten sperrten den betroffenen Bereich ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Ein Transportunternehmen schleppte den Smart und den VW ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell