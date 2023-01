Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230111-3: Diesel im Wert von mehreren tausend Euro nicht bezahlt

Hürth (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

Die Polizei fahndet derzeit nach zwei circa 20 bis 25 Jahre alten Männern. Den Unbekannten wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag (10. Januar) an zwei Autobahnraststätten in Hürth jeweils für mehrere tausend Euro Diesel getankt und nicht bezahlt zu haben.

Die zuständigen Kriminalbeamten suchen dringend Zeugen, die Informationen zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen geben können. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand befüllte einer der Unbekannten gegen 14.45 Uhr einen großen Kanister im Laderaum eines blauen Mercedes-Kastenwagens mit Diesel im Wert von mehreren tausend Euro an der Raststätte "Ville West" an der Bundesautobahn (A) 1. Ohne zu bezahlen, flüchtete der Täter. Laut Zeugenaussagen hat der junge Mann kurzes, glattes und dunkelblondes bis hellbraunes Haar. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jacke und eine grüne Cargohose sowie weiße Turnschuhe getragen haben. Hinzugerufene Polizisten überprüften die an dem Transporter angebrachten Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass diese ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren. Unter dem Markenlogo an der Frontseite des Kastenwagens soll sich ein Hufeisen, dessen Öffnung nach oben zeigt, befinden.

Laut aktuellen Erkenntnissen tankte der zweite Unbekannte zur gleichen Uhrzeit Dieselkraftstoff im vierstelligen Wert an mehreren Zapfsäulen der Raststätte "Ville Ost" in ein bislang unbekanntes Behältnis. Danach fuhr er davon, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Zeugenaussagen zufolge ist der Mann etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und von muskulöser Statur. Außerdem habe er kurzes, dunkelbraunes Haar.

Polizeibeamte sicherten die Spuren an beiden Tatorten sowie die Videoaufzeichnungen der Tankstelle der Raststätte "Ville West". Die Ermittlungen dauern an. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell