POL-LG: Telefonbuch gefunden - Das Sachgebiet Cold Case dankt allen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern

Lüneburg (ots) - Heute starten in Niedersachsen und weiteren angrenzenden Bundesländern die Sommerferien. Auch in diesem Jahr werden viele Bürgerinnen und Bürger mit dem eigenen Auto oder aber auch unter Nutzung des 9EUR-Tickets mit Bus und Bahn in den diesjährigen Sommerurlaub starten. In den nächsten Tagen ...

mehr