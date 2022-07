Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Polizeidirektion Lüneburg: Unterstützen Sie aktiv die Ermittlungsarbeit des Sachgebietes Cold Case

Lüneburg (ots)

Für die Bearbeitung einer besonderen Spur in einem bisher ungeklärten Mordfall wird im Sachgebiet Cold Case der Polizeidirektion Lüneburg ein funktionsfähiges, digitales Telefonbuch aus dem Jahre 1990 oder eine vollständige, analoge Ausgabe aus dem Jahr 1989 benötigt, welche mindestens die Daten des Bundeslandes Hamburg umfasst. Die Telefonbuchausgaben sollen verwendet werden, um ganz bestimmte damalige Telefonnummern überprüfen zu können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind zwar in einem Bundes- und einem Stadtarchiv auf ein entsprechendes analoges Telefonbuch gestoßen, dieses darf jedoch nicht beschädigt werden, was allerdings im Rahmen einer notwendigen hier durchgeführten Digitalisierung für fehlerfreie Recherchen unabwendbar wäre. Wenn Sie also im Besitz der benötigten Dokumente sein sollten und diese unter den beschriebenen Bedingungen zur Verfügung stellen würden, dann melden Sie sich bitte bei der Polizeidirektion Lüneburg, Sachgebiet Cold Case, per E-Mail unter cold-case@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

