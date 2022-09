Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugensuche nach Unfallflucht - etwa 11.000 Euro Gesamtsachschaden

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht, nach einer Unfallflucht am Donnerstag, Zeugen, die weitere Angaben zu einem flüchtigen Fahrer machen können und/oder vielleicht gesehen haben, wie er sich später, am Ovelheider Weg, von seinem Wagen entfernte und in welche Richtung er gegangen ist.

Um 14.20 Uhr beobachtete eine 83-jährige Marlerin, wie ein Nissan Navara (Pick-up) neben ihrem Auto einparkte. Sie befanden sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Vor den Büschen". Dabei beschädigte der unbekannte Autofahrer ihren Wagen. Er stieg aus und unterhielt sich mit der Dame. Während sie dann jedoch zum Laden zurückging, um die Polizei zu verständigen, setzte sich der Mann wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Marl-Zentrum davon. Da Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug vorlagen, konnte die Polizei den geparkten Nissan schließlich auf dem Ovelheider Weg auffinden. Der Fahrer war jedoch nicht mehr vor Ort. Er wird wie folgt beschrieben: ca.1,90m groß, sehr kräftige Statur, dunkle Haare, 3-Tage-Bart, dunkel gekleidet.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Der Gesamtsachschaden beträgt in etwa 11.000 Euro.

