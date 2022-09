Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Recklinghausen/ Bottrop: Wohnungseinbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter sind am Dienstag, zwischen 10.30 Uhr und 12.15 Uhr, in ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Wohnungstür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt mit Schmuck und Bargeld. Das Haus liegt etwa in Höhe der Horster Straße.

Marl

Indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster öffneten, drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Schwalbenstraße ein. Sie suchten und fanden Bargeld und Schmuck, sowie einen Dyson Fön. Mit ihrem Diebesgut entkamen sie unerkannt. Der Einbruch fand am Dienstag statt, zwischen 12 Uhr und 23.15 Uhr.

Recklinghausen

Mit diversen elektronischen Geräten entkamen unbekannte Einbrecher zwischen dem 15. und dem 31.08 von der Salentinstraße. Die Gegenstände entwendeten sie aus einer Wohnung, in die sie über die Balkontür eindrangen. Sie hebelten die Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

