Polizei Paderborn

POL-PB: 15-Jähriger verunglückt mit Auto des Vaters - zwei Schwerverletzte

Paderborn (ots)

(mb) Mit zwei schwer- und einem leichtverletzten Jugendlichen sowie einem total beschädigten, neuwertigen SUV-Cabrio endete am späten Dienstagabend die Spritztour eines 15-Jährigen. Den Autoschlüssel hatte der Junge an sich genommen, während seine Eltern schliefen.

Gegen 23.00 Uhr wartete eine Polizeistreife auf der Friedrichstraße vor einer roten Ampel. Vor den Polizisten bog ein VW-TRoc entgegen der Einbahnstraßen-Fahrtrichtung aus der Imadstraße auf die Friedrichstraße ein. Der Fahrer würgte den Wagen ab und verschaltete sich. Dann fuhr er in Richtung Westerntor. Die Streife setzte sich hinter das Auto und gab Anhaltezeichen. Das T-Roc-Cabrio wurde sofort beschleunigt und überholte mehrere Autos. Von der Geradeausspur bog der Wagen nach rechts in die Bahnhofstraß ab und wurde erneut stark beschleunigt. Die Polizisten schalteten Blaulicht und Signalhorn ein und gaben weiter Stop-Zeichen. Der T-Roc-Fahrer missachtete mehrere rote Ampeln mit hohem Tempo. In Höhe der Balhornstraße verloren die Polizisten den Wagen aus den Augen.

Wenige Sekunden später entdeckten sie das stark unfallbeschädigte Fahrzeug kurz vor der Bahnbrücke. Der Wagen war vor der scharfen Kurve gegen die Leitplanken und nahezu frontal gegen einen Baum geprallt. Die Beamten konnten noch sehen, wie der Fahrer und eine weitere Person aus dem Auto stiegen und in Richtung Bahngleise flüchteten. Auf dem Beifahrersitz des Autowracks saß bewusstlos ein schwerverletzter und eingeklemmter Jugendlicher. Die Beamten befreiten den 16-jährigen und leisteten Erste Hilfe bis der Rettungsdienst am Unfallort eintraf und den Verletzten ins Krankenhaus brachte.

Weitere Streifen wurden eingesetzt, um nach den beiden flüchtigen Personen zu fahnden. Der Zugverkehr wurde für etwa eine Stunde eingestellt, da auch die Gleise abgesucht werden mussten. Die Feuerwehr setzte eine Drohne ein. Ein 17-Jähriger wurde am Frankfurter Weg entdeckt. Der Jugendliche versuchte noch wegzulaufen, konnte aber von zwei Polizeibeamten gestellt werden. Auch der Junge war schwer verletzt und hatte auf der Flucht einen Schuh verloren. Er gab an, auf der Rückbank gesessen zu haben. Der Junge stand unter Drogeneinwirkung. Mit einem Rettungswagen kam auch der 17-Jährige ins Krankenhaus. An der Halteranschrift konnte ermittelt werden, dass der Autoschlüssel ohne das Wissen der Eltern vom Schlüsselbrett genommen worden war, während diese schliefen. Der 15-Jährige Sohn war nicht zuhause. Er tauchte gegen 01.00 Uhr dort auf und gab zu, den T-Roc gefahren zu haben. Der Jugendliche hatte Cannabis konsumiert und musste mit zur Blutprobe. Weil er leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde er ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei setzte die Staatsanwaltschaft in Kenntnis und beschlagnahmte das T-Roc-Cabrio sowie weitere Beweismittel.

Noch in der Nacht musste der schwerverletzte 17-Jährige in ein anderes Krankenhaus auf die Intensivstation verlegt werden.

Der Sachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.

Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Bahnhofstraße war in der Nacht für etwa drei Stunden gesperrt.

