Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Vorankündigung: Große gemeinsame Lebensmittelsammelaktion am Samstag, 3. Dezember 2022 der Feuerwehren im Kreis Viersen, Kreis Kleve und der Stadt Krefeld

Tönisvorst (ots)

Ihre Feuerwehr hilft- komm, hilf mit!"- mit diesem Aufruf an die Bevölkerung bitten die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Viersen, Kreis Kleve und der Stadt Krefeld alle Bürger, sich auch an der diesjährige Lebensmittelsammelaktion vor dem Weihnachtsfest zu beteiligen.

Seit nunmehr 30 Jahren besteht die Rumänienhilfe Vorst und die Feuerwehren sammeln jedes Jahr Lebensmittel und Hilfsgüter zur Unterstützung der notleidenden Bevölkerung in Rumänien. Auch die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst beteiligt sich in diesem Jahr wieder an dieser Aktion!

Mit eigenen Hilfstransporten werden die zusammengetragenen Hilfsgüter direkt vor dem Weihnachtsfest zu den Bedürftigen gebracht.

Die Sammelaktionen wurden in der Vergangenheit durch die Medien stark unterstützt, wir hoffen, dass es in diesem Jahr auch so sein wird. Wir würden uns freuen, wenn eine breite Berichtserstattung hierüber erfolgt.

Alle weiteren Informationen zur Sammelaktion folgen in der der 47. KW mit entsprechendem Bildmaterial.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell