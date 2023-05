POL-LWL: Einbruch auf Firmengelände - Werkzeug gestohlen

Zarrentin (ots) - In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter versucht in ein Friseurgeschäft in Zarrentin einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht in das Gebäude einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Es wird wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zum Vorfall, der sich in der Bahnhofstraße ...

