Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rahmedetalbrücke: Erneute Großkontrollen auf den Ausweich- und Umleitungsstrecken

Lüdenscheid/Altena (ots)

Die Polizei hat am gestrigen Dienstag erneut an den Umleitungs- und Ausweichstrecken der A45 in Lüdenscheid und Altena kontrolliert. Insbesondere standen dabei die Einhaltung der Durchfahrt-Verbote und der bestehenden Tempolimits im Fokus. In Lüdenscheid wurde an der Heedfelder Landstraße, der Rahmedestraße, Im Olpendahl, dem Brockhauser Weg, der Fontanestraße, der Brüderstraße und der Kölner Straße kontrolliert. Auf dem Stadtgebiet Altena waren Beamte am Hemecker Weg und in Teile der Innenstadt unterwegs.

Im Rahmen der Aktion gingen den Polizisten 145 Autofahrerinnen und Autofahrer und 12 LKW-Fahrende ins Netz, die gegen bestehende Durchfahrtverbote verstießen. 335-mal löste das Messgerät bei der Geschwindigkeitsüberwachung aus, weil Autos zu schnell unterwegs waren. An 15 LKW konnten Mängel an der Fahrzeugtechnik festgestellt werden. Neun der Fahrzeuge wurden unmittelbar stillgelegt. Sieben LKW-Fahrer verstießen zudem gegen die vorgeschriebenen Sozialvorschriften.

Fahrzeugführer verstießen zudem siebenmal gegen die Gurtpflicht. Hinzu kamen 29 Verwarngelder wegen des Abbiegens entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Auch zukünftig wird es auf den Ausweich- und Umleitungsstrecken regelmäßig zu Kontrollmaßnahmen der Polizei kommen. (schl)

