Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vermeintlicher Mitarbeiter des Ordnungsamtes verschafft sich und einem Komplizen Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares

Parchim (ots)

In Parchim hat sich am Mittwochnachmittag ein Mann als Mitarbeiter der Ordnungsamtes der Stadt Parchim ausgegeben und auf diese Weise sich und einem Komplizen Zutritt zu einer Wohnung eines älteren Ehepaars verschafft. Der Mann soll Angaben des Ehepaares zufolge ca. 1,80 cm groß, von kräftiger Gestalt und ca. 55 Jahre alt gewesen sein. Zudem trug er dunkle zivile Kleidung, kurze Haare und sprach hochdeutsch. Während der vermeintliche Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Frau gezielt in der Küche zu einem angeblich durch sie verursachten Verkehrsunfall befragte, begab sich eine weitere Person unbemerkt in die Wohnung, da die Tür nur angelehnt und nicht geschlossen war. Der Ehemann, der sich zwischenzeitlich im Keller des Mehrfamilienhauses aufhielt, bemerkte den zweiten, einen südländisch aussehenden, schlanken und ebenfalls dunkel gekleideten Mann dann im Wohnzimmer. Daraufhin flüchteten beide Tatverdächtige gemeinsam aus der Wohnung. Nach erster Übersicht wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Amtsanmaßung, versuchten Betruges und Hausfriedensbruch.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu erhöhter Aufmerksamkeit. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung und geben Sie keine Auskünfte über Wertgegenstände in der Wohnung. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an und lassen sie den Besucher währenddessen vor der geschlossenen Tür warten.

