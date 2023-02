POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Landweg/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (27.02.23) Bargeld aus einer Wohnung in der Lüdinghauser Bauerschaft Bechtrup gestohlen. Der Hof liegt in der Nähe der Burg Kakesbeck. Im Vorfeld fiel zwei Zeuginnen ein fremder Mann auf, der in einem Kleinwagen mit Duisburger Kennzeichen auf den Hof fuhr. Das war gegen 13.45 Uhr. In gebrochenem Deutsch sprach er eine der Zeuginnen an. Kurz darauf fuhr der Unbekannte wieder. ...

