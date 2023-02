Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bechtrup/Bargeld gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Montag (27.02.23) Bargeld aus einer Wohnung in der Lüdinghauser Bauerschaft Bechtrup gestohlen. Der Hof liegt in der Nähe der Burg Kakesbeck. Im Vorfeld fiel zwei Zeuginnen ein fremder Mann auf, der in einem Kleinwagen mit Duisburger Kennzeichen auf den Hof fuhr. Das war gegen 13.45 Uhr. In gebrochenem Deutsch sprach er eine der Zeuginnen an. Kurz darauf fuhr der Unbekannte wieder. Rund zwei Stunden später fiel einer weiteren Zeugin dieser Mann erneut auf dem Hof auf. Sie stellte kurz darauf den Diebstahl des Bargelds fest.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,75 - 1,80 Meter groß - etwa 28-36 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - mittelkurze wellenförmig nach hinten gekämmte schwarze Haare - dunkle Steppjacke

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell