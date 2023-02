POL-COE: Billerbeck, Temming/ Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots) - Rund fünf Meter Fallrohr haben Unbekannte von einem Gemeindebüro an der Steverstraße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Samstag (25.02.23) und 17 Uhr am Sonntag (26.02.23). Durch das gewaltsame Entfernen entstand Sachschaden an den Wandverankerungen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr